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На Філіппінах стався потужний землетрус, є руйнування

Філіппіни, Вівторок 18 серпня 2020 07:58
На Філіппінах стався потужний землетрус, є руйнування
Фото: землетрус (flickr.com/matthilleo)
Автор: РБК-Україна

Стихія пошкодила будинки і майно в прибережному районі

На сході Філіппін, в регіоні Самар, стався землетрус магнітудою 6,6. У прибережному районі зафіксовані руйнування.

Про це повідомив Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), передає Reuters.

Осередок землетрусу залягав в морі на глибині 30 км. Стихія пошкодила деякі будинки і майно в прибережному районі.

Сейсмологічне агентство Філіппін заявило, що землетрус не створив загрозу цунамі, але ризик повторних підземних поштовхів залишається.

І хоча інформація про жертви була відсутня, місцеві жителі міста Катайнган повідомляли, що це був найсильніший землетрус в цьому районі за останній час: меблі і речі в будинках тряслися і падали, стіни будівель вкрилися тріщинами, а деякі впали.

Філіппіни з населенням 107 мільйонів осіб розташовані на "вогняному кільці" - поясі вулканів, які оточують Тихий океан, який також схильний до землетрусів.

Нагадаємо, 16 серпня на заході Грузії стався землетрус магнітудою 3,2.

У липні на Алясці (США) стався землетрус силою 7,8 бала.

Також повідомлялося, що у червні в результаті землетрусу біля мексиканського штату Оахака загинули четверо людей.

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