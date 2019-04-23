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В Індонезії понад 100 людей померли від перевтоми на виборах

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 17:14
В Індонезії понад 100 людей померли від перевтоми на виборах
Ілюстративне фото (gettyimages)

Ще 374 людей потрапили в лікарню

В Індонезії щонайменше 92 члена виборчої комісії та 15 поліцейських померли під час виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що 92 члена виборчої комісії померли і ще 374 потрапили в лікарню з-за перевтоми, так як їх робочий день тривав більше доби. Причиною смерті стало виснаження під час процедури голосування і при підрахунку голосів.

Крім того, індонезійська поліція також заявляла про 15 загиблих співробітників, які померли від перевтоми і пов'язаних з нею дорожніх аварій.

Влада запропонувала сім'ям померлих та постраждалих грошову компенсацію і пообіцяли знизити навантаження на співробітників виборчих комісій.

Наголошується, що вибори, якы пройшли 17 квітня, стали наймасштабнішими за останній час у світі. Крім президента жителі країни обирали депутатів двох палат парламенту і членів законодавчих органів провінцій та округів. По всій країні було відкрито більше 800 тисяч виборчих дільниць. Явка сягнула близько 80% з 192 млн осіб, що мають право голосу.

РБК-Україна писало, що число загиблих в результаті повені в східній індонезійській провінції Папуа в Індонезії зросла до 73 осіб.

Раніше повідомлялося, що в М'янмі понад 50 людей загинули в результаті обвалення шахти з видобутку нефриту.

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