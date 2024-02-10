В Индию инвестируют 100 млрд долларов: названы страны

Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, взяла на себя обязательство инвестировать в Индию в рамках торгового соглашения. Страны хотят инвестировать в Индию до 100 млрд долларов в течение 15 лет. Индия хочет, чтобы это было обязательным условием сделки, но страны ЕАСТ пока не согласны.

Страны ЕАСТ после 16 лет разработки подписали соглашение с Индией.

Теперь они смогут продавать в Индии по более низким ценам.:

Обработанные продукты питания;

Напитки;

Электронику;

Другую инженерную продукцию.

Индия сейчас очень привлекательна для инвесторов. Многие компании хотят переместить производство из Китая в другие страны, и Индия - один из лучших вариантов. Экономика Индии быстро растёт, и она скоро станет одной из самых быстрорастущих крупных стран в мире.

Также Объединенные Арабские Эмираты хотят инвестировать в Индию до 50 млрд долларов.

Деньги в Индию будут вкладывать не правительства стран ЕАСТ, а частные компании. Они будут инвестировать в уже существующие и новые заводы в Индии. Благодаря этим инвестициям в Индии появится более 1 млн новых рабочих мест.

Сделка также обеспечит более легкое перемещение индийских специалистов в блок и доступ на рынки для некоторых сельскохозяйственных продуктов,

Ранее мы писали, что индийский НПЗ отказывается покупать российскую нефть.

Также мы писали, что Индия хочет отказаться от российского оружия и отдалиться от Москвы