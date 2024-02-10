В Індію інвестують 100 млрд доларів: названі країни

Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн взяли на себе зобов'язання інвестувати в Індію в рамках торговельної угоди. Країни хочуть інвестувати до Індії до 100 млрд доларів протягом 15 років. Індія хоче, щоб це було обов'язковою умовою угоди, але країни ЄАВТ поки що не згодні.

Країни ЄАВТ після 16 років розробки підписали угоду з Індією.

Тепер вони зможуть продавати в Індії за нижчими цінами.

Оброблені харчові продукти;

Напої;

Електроніку;

Іншу інженерну продукцію.

Індія зараз дуже приваблива для інвесторів. Багато компаній хочуть перемістити виробництво з Китаю до інших країн, і Індія - один із найкращих варіантів. Економіка Індії швидко зростає, і вона скоро стане однією з найбільших великих країн у світі.

Також Об'єднані Арабські Емірати хочуть інвестувати до Індії до 50 млрд доларів.

Гроші до Індії вкладатимуть не уряди країн ЄАВТ, а приватні компанії. Вони інвестуватимуть у вже чинні та нові заводи в Індії. Завдяки цим інвестиціям в Індії з'явиться понад 1 млн нових робочих місць.

Угода також забезпечить легше переміщення індійських фахівців у блок та доступ на ринки для деяких сільськогосподарських продуктів,

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