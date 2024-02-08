Индийский НПЗ отказывается закупать российскую нефть из-за санкций Запада, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источник издания отметил, что Индия полагается в основном на нефть марки "Юралс", сейчас предложений по сырой нефти сорта "Сокол" нет, а рынок "Юралс" также стал напряженным.

"Нефть сорта "Юралс", ведущая экспортная смесь России, загружаемая из ее западных портов, в основном поставляется в Азию из-за эмбарго Европейского союза на российскую нефть, при этом Индия становится ее основным покупателем морской нефти", - пишет Reuters.

Между тем, из-за кризиса на Красном море перебоев с получением российской нефти Bharat Petroleum Corp не произошло, и компания будет покупать нефть из любого источника, пока это финансово жизнеспособно.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Предельная стоимость была определена на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Сообщается, что для изменения этих ограничений требуется согласие всех государств ЕС и членов G7.

Впоследствии санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

Ранее сообщалось, что Япония и другие страны "Большой семерки" планируют с 20 февраля ужесточить правила соблюдения потолков цен для импортеров российской нефти.