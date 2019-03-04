Індійський винищувач збив пакистанський безпілотник

Фото: винищувач Су-30 (topwar.ru)

Винищувач використовував ракету класу "повітря - повітря"

Індійський винищувач Су-30 збив пакистанський безпілотник після того, як той порушив повітряний простір країни в районі міста Біканер в штаті Раджастхан у зв'язку з ескалацією конфлікту Індії і Пакистану. Про це повідомляє агентство ANI.

Винищувач використовував ракету класу "повітря - повітря". Джерела The Economic Times відзначають, що дрон займався розвідкою індійських військових позицій в пустелі.

Нагадаємо, Пакистан і Індія 4 березня відновили обстріли на лінії контролю в індійському штаті Джамму і Кашмір. Перемир'я тривало два дні. До цього в обстрілі загинули 11 людей. Пакистанська сторона заявила, що в результаті обстрілу на пакистанській стороні Кашміру загинули 7 осіб. У свою чергу в Індії повідомили про 4 жертви.

Нагадаємо, що 27 лютого між Пакистаном та Індією відбувся повітряний бій, в якому брали участь 32 літака. В результаті повідомили, що Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота. У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнним цілям". У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Однак у Пакистані заявили, що це був не їхній літак.