Двойной эффект: министр финансов США оценила действие потолка цен на российскую нефть

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на саммите G20, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В прошлом месяце нефтяные доходы Кремля были почти на 60% ниже, чем сразу после вторжения", - сказала она, добавив, что это позволяет развивающимся рынкам, включая Индию, договариваться о значительных скидках на российскую нефть.

В выступлении Йеллен, подготовленном для пресс-конференции в индийском Бангалоре, говорится мировая экономика "сегодня находится в лучшем состоянии, чем многие предсказывали всего несколько месяцев назад", и исчезают опасения, что последствия войны России против Украины могут привести к резкому замедлению роста.

Она сказала, что в то время как общая инфляция в Соединенных Штатах и во всем мире начала снижаться, для финансовых руководителей G20 важно продолжать работу по подавлению инфляции, добавив: "Мы еще не вышли из леса".