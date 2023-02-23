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Двойной эффект: министр финансов США оценила действие потолка цен на российскую нефть

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 11:44
Двойной эффект: министр финансов США оценила действие потолка цен на российскую нефть Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ценовые ограничения, введенные западными странами в отношении экспорта российской нефти и нефтепродуктов, помогают стабилизировать мировые цены на энергоносители, "существенно" снижая доходы России.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на саммите G20, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В прошлом месяце нефтяные доходы Кремля были почти на 60% ниже, чем сразу после вторжения", - сказала она, добавив, что это позволяет развивающимся рынкам, включая Индию, договариваться о значительных скидках на российскую нефть.

В выступлении Йеллен, подготовленном для пресс-конференции в индийском Бангалоре, говорится мировая экономика "сегодня находится в лучшем состоянии, чем многие предсказывали всего несколько месяцев назад", и исчезают опасения, что последствия войны России против Украины могут привести к резкому замедлению роста.

Она сказала, что в то время как общая инфляция в Соединенных Штатах и во всем мире начала снижаться, для финансовых руководителей G20 важно продолжать работу по подавлению инфляции, добавив: "Мы еще не вышли из леса".

Напомним, российский Минфин сообщил, что дефицит госбюджета в январе 2023 года составил 25 млрд долларов. Доходы по сравнению с 2022 годом упали на 35%, тогда как расходы увеличились на 59%. На протяжении большей части прошлого года доходы от нефти и газа пополняли бюджет и примерно на 13,4 млрд долларов в месяц. В январе это было всего 6 млрд долларов.

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