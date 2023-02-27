РФ отправляет нефть на хранение в Гану из-за сокращения количества покупателей, - Bloomberg
Российскую нефть направляют в резервуары для хранения в Гане (Африка). Там она будет храниться из-за сокращения пула покупателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Развитие событий подразумевает, что трейдеры могут искать на рынке новых покупателей российских баррелей после того, как Европейский союз прекратил почти весь морской импорт из страны в декабре.
Танкер "Тезей" прибыл в территориальные воды Ганы в пятницу, перевозя около 600 000 баррелей российской нефти из порта в Черном море. Нефть хранится в резервуарах на Темском нефтеперерабатывающем заводе.
Россия вынуждена поддерживать свои нефтяные доходы после того, как G7 и Европейский Союз ввели санкции в отношении энергетической отрасли страны. По данным Международного энергетического агентства, в декабре доходы России от продажи нефти упали почти на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.
Гана сама является небольшим экспортером нефти, отгружая в среднем около 140 000 баррелей в день за последние шесть месяцев. После того, как против России были введены санкции, страна направила экспорт сырой нефти в Китай и Индию.
Поскольку Европа ранее являлась крупнейшим рынком сбыта российской нефти, это резко сузило круг покупателей в стране. Это также означало, что баррели должны были продаваться со скидкой при экспорте, чтобы компенсировать высокие затраты на доставку.
Напомним, что североафриканские страны увеличили масштабы закупки российских нефтепродуктов. Это связано с тем, что большинство западных стран ввели санкции против Российской Федерации.
Ранее РБК-Украина сообщало, что крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA прекратила прием нефти по нефтепроводу "Дружба" из России.
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