Індійські війська в Кашмірі знищили дев'ять бойовиків

Індійські війська вбили дев'ять підозрюваних бойовиків в Кашмірі. Це сталося в ході наступу, після недавніх вбивств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Начальник поліції Кашміру Віджай Кумар заявив, що п'ять бойовиків, які імовірно належать до групи під назвою Фронт опору (TRF), яка заявляла про недавні вбивства мігрантів на спірній території, були вбиті в середу в ході двох перестрілок на півдні від Срінагара.

Ще двоє підозрюваних бойовиків і двоє чоловіків, які, як вважають, допомагали їм, були вбиті в перестрілці в Срінагарі.

Більше 30 людей були вбиті в результаті зростання насильства за останні тижні, включаючи індуїстів, сикхів і трудових мігрантів.

Частина Кашміру, керована індійцями, є єдиним регіоном Індії, де проживає більшість мусульман. Пакистан також контролює частину Кашміру, який знаходився в центрі напруженості між двома країнами протягом семи десятиліть.