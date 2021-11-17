Індійські війська в Кашмірі знищили дев'ять бойовиків
Індійські війська вбили дев'ять підозрюваних бойовиків в Кашмірі. Це сталося в ході наступу, після недавніх вбивств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Начальник поліції Кашміру Віджай Кумар заявив, що п'ять бойовиків, які імовірно належать до групи під назвою Фронт опору (TRF), яка заявляла про недавні вбивства мігрантів на спірній території, були вбиті в середу в ході двох перестрілок на півдні від Срінагара.
Ще двоє підозрюваних бойовиків і двоє чоловіків, які, як вважають, допомагали їм, були вбиті в перестрілці в Срінагарі.
Більше 30 людей були вбиті в результаті зростання насильства за останні тижні, включаючи індуїстів, сикхів і трудових мігрантів.
Частина Кашміру, керована індійцями, є єдиним регіоном Індії, де проживає більшість мусульман. Пакистан також контролює частину Кашміру, який знаходився в центрі напруженості між двома країнами протягом семи десятиліть.
Раніше ми писали, що в Індії силовики знищили 26 маоїстських бойовиків.