Индийские войска в Кашмире уничтожили девять боевиков

Индийские войска убили девять подозреваемых боевиков в Кашмире. Это произошло в ходе наступления, после недавних убийств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Начальник полиции Кашмира Виджай Кумар заявил, что пять боевиков, которые предположительно принадлежат к группе под названием Фронт сопротивления (TRF), которая заявляла о недавних убийствах мигрантов на спорной территории, были убиты в среду в ходе двух перестрелок на юге от Сринагара.

Еще двое подозреваемых боевиков и двое мужчин, которые, как полагают, помогали им, были убиты в перестрелке в Сринагаре.

Более 30 человек были убиты в результате роста насилия за последние недели, включая индуистов, сикхов и трудовых мигрантов.

Часть Кашмира, управляемая индийцами, является единственным регионом Индии, где проживает большинство мусульман. Пакистан также контролирует часть Кашмира, который находился в центре напряженности между двумя странами в течение семи десятилетий.