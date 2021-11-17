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Индийские войска в Кашмире уничтожили девять боевиков

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Кашмир, Среда 17 ноября 2021 23:02
Индийские войска в Кашмире уничтожили девять боевиков Фото: индийские войска в Кашмире уничтожили девять боевиков (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Индийские войска убили девять подозреваемых боевиков в Кашмире. Это произошло в ходе наступления, после недавних убийств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Начальник полиции Кашмира Виджай Кумар заявил, что пять боевиков, которые предположительно принадлежат к группе под названием Фронт сопротивления (TRF), которая заявляла о недавних убийствах мигрантов на спорной территории, были убиты в среду в ходе двух перестрелок на юге от Сринагара.

Еще двое подозреваемых боевиков и двое мужчин, которые, как полагают, помогали им, были убиты в перестрелке в Сринагаре.

Более 30 человек были убиты в результате роста насилия за последние недели, включая индуистов, сикхов и трудовых мигрантов.

Часть Кашмира, управляемая индийцами, является единственным регионом Индии, где проживает большинство мусульман. Пакистан также контролирует часть Кашмира, который находился в центре напряженности между двумя странами в течение семи десятилетий.

Ранее мы писали, что в Индии силовики уничтожили 26 маоистских боевиков.

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