В Індії силовики знищили 26 маоїстських бойовиків

Щонайменше 26 маоїстських бойовиків були ліквідовані урядовими силами. Інцидент стався на сході індійського штату Махараштра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

За інформацією поліції, загін правоохоронців виявив групу бойовиків в лісі в районі Гадчіролі на сході штату Махараштра (Центральна Індія).

В результаті бою, який тривав кілька годин, ліквідовано 26 маоїстів. Важкі поранення отримали троє спецназівців.

Район Гадчіролі є одним з вогнищ маоїзму, розташованих в багатих корисними копалинами районах центральної та східної Індії, де десятки тисяч бойовиків протистоять урядовим військам.

Згідно з даними індійських джерел, що фіксують прояви тероризму, з 2000 року внаслідок насильства з боку маоїстів в країні загинули близько 11 000 осіб.