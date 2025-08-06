"Индийские" пошлины - только первая волна давления США на российскую нефть, - Bloomberg

Источники издания сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против теневого флота российских нефтяных танкеров и организаций, участвующих в его обслуживании.

При этом, как заявил неназванный представитель Белого дома в комментарии Bloomberg, несмотря на положительную оценку встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, США планируют объявить о вторичных санкциях уже в пятницу.

Кроме того, источники отмечают, что администрация Трампа изучает различные способы сокращения энергетических доходов Кремля. Среди возможных мер рассматриваются санкции в отношении нефтяных компаний и усиление контроля за соблюдением уже введённых ограничений.