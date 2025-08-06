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"Индийские" пошлины - только первая волна давления США на российскую нефть, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США планируют новые меры давления на российскую нефть после дополнительных 25% тарифов на индийские товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против теневого флота российских нефтяных танкеров и организаций, участвующих в его обслуживании.

При этом, как заявил неназванный представитель Белого дома в комментарии Bloomberg, несмотря на положительную оценку встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, США планируют объявить о вторичных санкциях уже в пятницу.

Кроме того, источники отмечают, что администрация Трампа изучает различные способы сокращения энергетических доходов Кремля. Среди возможных мер рассматриваются санкции в отношении нефтяных компаний и усиление контроля за соблюдением уже введённых ограничений.

Пошлины против Индии

Напомним, что сегодня, 6 августа, президент США Дональд Трамп своим указом ввел дополнительные 25% тарифы против Индии. Причиной стало продолжение Индией закупок российской нефти.

Эти тарифы стали дополнением к 25%-ным пошлинам на индийские товары, которые вступили в силу в США с 1 августа.

В МИД Индии уже отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти.

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