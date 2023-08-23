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Индийская станция сделала первое фото Луны после посадки

Фото: индийская станция сделала первое фото Луны после посадки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сделал фото луны после успешного приземления, которое произошло сегодня, 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Индийское космическое агентство в Twitter.

Как уточняют в космическом агентстве на фото можно заметить часть места посадки  "Чандраян-3". Также там видна нога станции и сопровождающая ее тень. 

Фото: индийская станция приземлилась на Луну (twitter.com/isro)

Для посадки "Чандраян-3" выбрал относительно ровный участок лунной поверхности, рассказали в агентстве.

Что известно о миссии "Чандраян-3"

Напомним, "Чандраян-3" - это третья автоматическая межпланетная станция (АМС) Индийской организации космических исследований. Миссия стартовала 14 июля с космодрома на острове Шрихарикота.

Уже через три недели космический аппарат вышел на окололунную орбиту, а 17 августа посадочный модуль отделился от перелетного. 

Сегодня модуль вместе с луноходом "Прагьян" сел на поверхность спутника Земли.

Более детально о миссии можете узнать в материале РБК-Украина

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