Индийская станция сделала первое фото Луны после посадки

Посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" сделал фото луны после успешного приземления, которое произошло сегодня, 23 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Индийское космическое агентство в Twitter.
Как уточняют в космическом агентстве на фото можно заметить часть места посадки "Чандраян-3". Также там видна нога станции и сопровождающая ее тень.
Для посадки "Чандраян-3" выбрал относительно ровный участок лунной поверхности, рассказали в агентстве.
Напомним, "Чандраян-3" - это третья автоматическая межпланетная станция (АМС) Индийской организации космических исследований. Миссия стартовала 14 июля с космодрома на острове Шрихарикота.
Уже через три недели космический аппарат вышел на окололунную орбиту, а 17 августа посадочный модуль отделился от перелетного.
Сегодня модуль вместе с луноходом "Прагьян" сел на поверхность спутника Земли.
Более детально о миссии можете узнать в материале РБК-Украина.
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