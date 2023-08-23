UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Індійська станція зробила перше фото Місяця після посадки

Фото: індійська станція зробила перше фото Місяця після посадки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Посадковий модуль індійської місячної станції "Чандраян-3" зробив фото місяця після успішного приземлення, яке сталося сьогодні, 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Індійську космічну агенцію в Twitter.

Як уточнюють у космічному агентстві, на фото можна помітити частину місця посадки "Чандраян-3". Також там видно ногу станції і тінь, що її супроводжує.

Фото: індійська станція приземлилася на Місяць (twitter.com/isro)

Для посадки "Чандраян-3" вибрав відносно рівну ділянку місячної поверхні, розповіли в агентстві.

Що відомо про місію "Чандраян-3"

Нагадаємо, "Чандраян-3" - це третя автоматична міжпланетна станція (АМС) Індійської організації космічних досліджень. Місія стартувала 14 липня з космодрому на острові Шріхарікота.

Вже за три тижні космічний апарат вийшов на навколомісячну орбіту, а 17 серпня посадковий модуль відокремився від перелітного.

Сьогодні модуль разом з місяцеходом "Праг'ян" сів на поверхню супутника Землі.

Більш детально про місію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІндіяКосмічний корабель