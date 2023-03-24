Чтобы предотвратить обход санкций. Казахстан ужесточит контроль за реэкспортом товаров в РФ

Казахстан намерен усилить контроль за реэкспортом товаров в Россию, чтобы не допустить обход западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

С 1 апреля в стране заработает система таможенного отслеживания – новый онлайн-инструмент, позволяющий в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе.

"Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за торговлей с партнерами", - сказал неназванный казахстанский чиновник.

Отмечается, что в 2022 году наблюдался рост экспорта в РФ на 25% по сравнению с предыдущим годом. В частности, вырос экспорт бытовой электроники, такой как стиральные машины.