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Европейский центральный банк хочет заставить Raiffeisen Bank уйти из РФ, - Reuters

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Россия, Четверг 23 марта 2023 22:09
Европейский центральный банк хочет заставить Raiffeisen Bank уйти из РФ, - Reuters Фото: Raiffeisen Bank (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский центральный банк требует от австрийского Raiffeisen Bank International свернуть свой бизнес в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Давление возникло после того, как чиновник США по санкциям выразил обеспокоенность по поводу бизнеса Raiffeisen в России во время визита в Вену в прошлом месяце.

Давление со стороны США и ЕЦБ повышает ставки для Австрии и ее второго по величине банка, что играет ключевую роль в российской экономике. Многие западные компании, в том числе французский банк Societe Generale, уже покинули Россию.

"Хотя ЕЦБ не просит Raiffeisen немедленно покинуть страну, ему нужен план действий по сворачиванию бизнеса. Такой план может содержать продажу или закрытие его российского банка", - говорится в материале.

Однако Raiffeisen пока не намерен представлять такой план. Представитель Raiffeisen сказал, что он изучает варианты выхода своего бизнеса в России, включая тщательно управляемый выход. Некоторые австрийские чиновники считают эти шаги необоснованным иностранным вмешательством.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что австрийский Raiffeisen Bank International более половины своей прибыли в прошлом году заработал на территории России, с рынка которой он якобы собирается уйти после вторжения в Украину.

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