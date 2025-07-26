Индийская фирма неуклюже оправдывается из-за продажи России взрывчатки для ракет
В Индии компания Ideal Detonators Private Limited, которую уличили в продаже России мощной взрывчатки, попыталась оправдать свои действия. По заявлению компании, проданный россиянам октоген якобы предназначался для "промышленных нужд".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, компания предоставила ответ на запрос информационного агентства, где заявила, что придерживается установленных в Индии экспортных правил. А октоген, известный также как HMX, якобы предназначался для "гражданско-промышленных", а не для военных нужд.
"Груз был предназначен для промышленной деятельности, и это гражданская взрывчатка", - было сказано в ответе на запрос.
Издание напомнило, что получателем взрывчатки в индийских таможенных документах значилась российская компания "Промсинтез", которая производит взрывчатку. А правительство США определило октоген, как "критически важный материал для усилий России" и предостерегло мировые компании от продажи взрывчатки россиянам.
"Министерство финансов США имеет полномочия вводить санкции против тех, кто продает России октоген и подобные вещества, заявили юристы, занимающиеся санкциями", - добавило агентство.
Напомним, 24 июля стало известно, что индийская фирма поставила в Россию взрывчатое вещество, используемое в ракетах. Речь идет о грузе взрывчатого вещества HMX на общую сумму 1,4 млн долларов. Сделка была заключена еще в декабре 2024 года.
Индийский МИД заявил, что экспорт продукции двойного назначения якобы осуществляется с соблюдением международных обязательств и через строгое правовое регулирование. Но известно, что это вещество входит в список запрещенных к поставке в Россию. Поставщик может попасть под санкции США.
При этом Индия и Китай стали основными покупателями российской нефти после начала войны России против Украины. Финансирование Индией российского терроризма привело к тому, что украинцы считают ее враждебной нам страной - как Китай, КНДР и Иран.
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