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В Индии заявили о необходимости самообеспечения вооружением на фоне войны в Украине

Новина українською →
Индия, Суббота 04 марта 2023 01:16
В Индии заявили о необходимости самообеспечения вооружением на фоне войны в Украине Фото: В Индии заявили о необходимости самообеспечения вооружением на фоне войны в Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Основной урок войны в Украине для Индии состоит в том, что страна должна быть самодостаточна в обеспечении себя вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба обороны Индии генерала Анила Чаухана, которое приводит The Economic Times.

"У каждого конфликта перспективы - политические, экономические и дипломатические", - сказал Чаухан, указав, что война в Украине позволяет получить сразу несколько уроков.

Он отметил, что Индия должна быть самодостаточной в производстве вооружений, а не ждать поставок из других стран.

"Каждая нация готовится к непредвиденным обстоятельствам. Сейчас человечество живет в нестабильном мире", - сказал генерал.

Напомним, что Соединенные Штаты впервые на этой неделе доставили в Индию свой самый передовой истребитель F-35 вместе с F-16. Таким образом, Вашингтон склоняет страну к тому, чтобы она перестала покупать оружие у РФ.

Индия, возможно, уже опередила Китай по численности населения, говорят оценки World Population Review (WPR), независимой организации, занимающейся переписью населения и демографией.

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