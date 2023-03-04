В Индии заявили о необходимости самообеспечения вооружением на фоне войны в Украине

Основной урок войны в Украине для Индии состоит в том, что страна должна быть самодостаточна в обеспечении себя вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба обороны Индии генерала Анила Чаухана, которое приводит The Economic Times.

"У каждого конфликта перспективы - политические, экономические и дипломатические", - сказал Чаухан, указав, что война в Украине позволяет получить сразу несколько уроков.

Он отметил, что Индия должна быть самодостаточной в производстве вооружений, а не ждать поставок из других стран.

"Каждая нация готовится к непредвиденным обстоятельствам. Сейчас человечество живет в нестабильном мире", - сказал генерал.