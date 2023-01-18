Индия обогнала Китай по численности населения, - World Population Review

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным, WPR, население Индии на конец 2022 года составляло 1,417 млрд человек. Это на 5 млн больше, чем 1,412 млрд, о которых сообщил Китай 17 января, когда власти объявили о первом сокращении населения с 1960-х годов.

Индия, где половина населения моложе 30 лет, в ближайшие годы станет самой быстрорастущей крупной экономикой в мире. Чтобы максимально использовать демографический дивиденд, премьер-министру Нарендре Моди необходимо создавать рабочие места для миллионов людей, которые ежегодно выходят на рынок труда по мере того, как нация отказывается от сельскохозяйственных рабочих мест.

Организация Объединенных Наций ожидала, что Индия обойдет Китай в конце этого года. По данным WPR, по состоянию на 18 января население Индии уже достигло 1,423 млрд человек.

По другой оценке исследовательской платформы Macrotrend , последнее число для Индии составляет 1,428 млрд человек. В 2021 году страна не публиковала свои данные переписи населения, которые проводятся раз в десятилетие, после того как отложили опросы населения из-за сбоев в связи с пандемией.

Предпринятое правительством Индии в прошлом году решение ограничить срок службы солдат в вооруженных силах Индии четырьмя годами свидетельствует о том, что администрация испытывает трудности с созданием рабочих мест и выплатой пенсионных пособий. Моди, который должен переизбраться в мае 2024 года, настаивает на повышении доли производства в экономике до 25% с нынешних 14%.

"По сути, необходима широкомасштабная программа роста для создания рабочих мест в разных секторах", - сказал Сонал Варма, экономист Nomura Holdings Inc., отметив, что инфраструктурные проекты и трудоемкое производство могут создать такие возможности.

Несмотря на быстрый экономический рост Индии до пандемии и ее относительно сильное восстановление после пандемии, около 800 млн человек по-прежнему полагаются на бесплатные продовольственные пайки от правительства, крупнейшую программу такого рода в мире.

На данный момент третья по величине экономика Азии обеспечивает себя производством продуктов питания. Это второй по величине производитель риса, пшеницы и сахара. Как рынок, Индия с ее растущим средним классом является крупнейшим потребителем сахара и крупнейшим импортером пищевых масел. Это второй по величине потребитель золота и стали и третий по величине покупатель сырой нефти. Он также является третьим по величине рынком внутренних авиаперевозок в мире.

Хотя рост населения Индии замедлился, WPR ожидает, что это число будет продолжать расти как минимум до 2050 года.