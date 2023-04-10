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В Турции произошла стрельба возле мечети, есть раненые

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Чорнум, Понедельник 10 апреля 2023 17:03
В Турции произошла стрельба возле мечети, есть раненые Фото: в Турции обстреляли людей возле мечети (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В турецком городе Чорум произошла стрельба возле выхода из мечети, в результате которого ранены шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание TRT Haber.

В районе Искилип города Чорум 30-летний житель одного из близлежащих сел открыл огонь из охотничьего ружья по людям, выходившими с мечети после молитвы.

К месту происшествия направили полицейських и медиков. Раненых доставили в больницы, нападавшего ищут.

Ранее мы писали о том, что в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, ее обезвредили полицейские.

Также в марте произошла стрельба в Германии. В частности, мужчина несколько раз выстрелил в другого человека, после чего застрелился сам.

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