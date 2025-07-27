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В Индии разоблачили фальшивое "посольство": мужчина обещал работу за рубежом

Фото: в Индии задержали псевдопосла (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Индии правоохранители разоблачили фальшивое "посольство", которое работало из арендованного жилого дома недалеко от Нью-Дели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Старший офицер полиции Сушил Гуле из специального оперативного подразделения штата Уттар-Прадеш на севере Индии рассказал, что подозреваемый выдавал себя за посла и якобы обманывал людей, обещая им работу за рубежом.

По данным полиции, 47-летний Харшвардхан Джайн утверждал, что действовал как советник или посол в таких организациях, как "Себорга" или "Вестарктика".

По словам Гуле, полиция обнаружила несколько поддельных фотографий, на которых Джайн изображен с мировыми лидерами, а также поддельные печати Министерства иностранных дел Индии и почти трех десятков стран.

Он также сказал, что Джайна подозревают в незаконном отмывании денег через фиктивные компании за рубежом. Ему также предъявлены обвинения в:

  • подделке документов,
  • выдаче себя за другое лицо,
  • хранении поддельных документов.

Полиция изъяла четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами и почти 4,5 миллиона индийских рупий, что эквивалентно 52 095 долларов, и другие иностранные валюты наличными из арендованного Джаином помещения, которое было украшено международными флагами нескольких стран.

Напомним, что на днях в Индии компания Ideal Detonators Private Limited, которую уличили в продаже России мощной взрывчатки, попыталась оправдать свои действия.

По заявлению компании, проданный россиянам октоген якобы предназначался для "промышленных нужд".

Заметим, что еще 24 июля стало известно, что индийская фирма поставила в Россию взрывчатое вещество, используемое в ракетах. Речь идет о грузе взрывчатого вещества HMX на общую сумму 1,4 млн долларов.

Индийский МИД заявил, что экспорт продукции двойного назначения якобы осуществляется с соблюдением международных обязательств и через строгое правовое регулирование.

Однако известно, что это вещество входит в список запрещенных к поставке в Россию. Поставщик может попасть под санкции США.

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Индия