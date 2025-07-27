В Індії викрили фальшиве "посольство": чоловік обіцяв роботу за кордоном

Старший офіцер поліції Сушил Гуле зі спеціального оперативного підрозділу штату Уттар-Прадеш на півночі Індії розповів, що підозрюваний видавав себе за посла та нібито обманював людей, обіцяючи їм роботу за кордоном.

За даними поліції, 47-річний Харшвардхан Джайн стверджував, що діяв як радник або посол у таких організаціях, як "Себорга" або "Вестарктика".

За словами Гуле, поліція виявила кілька підроблених фотографій, на яких Джайн зображений зі світовими лідерами, а також підроблені печатки Міністерства закордонних справ Індії та майже трьох десятків країн.

Він також сказав, що Джайна підозрюють у незаконному відмиванні грошей через фіктивні компанії за кордоном. Йому також висунуто звинувачення у:

підробці документів,

видаванні себе за іншу особу,

зберіганні підроблених документів.

Поліція вилучила чотири автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та майже 4,5 мільйона індійських рупій, що еквівалентно 52 095 доларів, та інші іноземні валюти готівкою з орендованого Джаїном приміщення, яке було прикрашене міжнародними прапорами кількох країн.