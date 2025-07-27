В Індії викрили фальшиве "посольство": чоловік обіцяв роботу за кордоном

В Індії правоохоронці викрили фальшиве "посольство", яке працювало з орендованого житлового будинку неподалік Нью-Делі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Старший офіцер поліції Сушил Гуле зі спеціального оперативного підрозділу штату Уттар-Прадеш на півночі Індії розповів, що підозрюваний видавав себе за посла та нібито обманював людей, обіцяючи їм роботу за кордоном.
За даними поліції, 47-річний Харшвардхан Джайн стверджував, що діяв як радник або посол у таких організаціях, як "Себорга" або "Вестарктика".
За словами Гуле, поліція виявила кілька підроблених фотографій, на яких Джайн зображений зі світовими лідерами, а також підроблені печатки Міністерства закордонних справ Індії та майже трьох десятків країн.
Він також сказав, що Джайна підозрюють у незаконному відмиванні грошей через фіктивні компанії за кордоном. Йому також висунуто звинувачення у:
Поліція вилучила чотири автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та майже 4,5 мільйона індійських рупій, що еквівалентно 52 095 доларів, та інші іноземні валюти готівкою з орендованого Джаїном приміщення, яке було прикрашене міжнародними прапорами кількох країн.
Нагадаємо, що днями в Індії компанія Ideal Detonators Private Limited, яку викрили на продажу Росії потужної вибухівки, спробувала виправдати свої дії.
За заявою компанії, проданий росіянам октоген нібито призначався для "промислових потреб".
Зауважимо, що ще 24 липня стало відомо, що індійська фірма поставила в Росію вибухову речовину, що використовується в ракетах. Мова йде про вантаж вибухової речовини HMX на загальну суму 1,4 млн доларів.
Індійське МЗС заявило, що експорт продукції подвійного призначення нібито здійснюється з дотриманням міжнародних зобов'язань і через суворе правове регулювання.
Проте відомо, що ця речовина входить до списку заборонених до постачання в Росію. Постачальник може потрапити під санкції США.
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