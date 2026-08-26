ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Индия сокращает импорт российской нефти и ищет ей замену, - Bloomberg

15:13 26.08.2026 Ср
2 мин
Крупнейший индийский НПЗ уже объявил тендеры на закупку из Америки и Персидского залива
aimg Валерий Ульяненко
Индия сокращает импорт российской нефти и ищет ей замену, - Bloomberg Фото: Индия вынужденно сокращает закупки российской нефти (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Индийские НПЗ вынужденно сокращают импорт российской нефти с повышенных уровней. Главной причиной стали успешные удары Украины по инфраструктуре РФ, существенно нарушившие экспортные поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Из-за давления на российский нефтяной экспорт индийские предприятия приступили к активному поиску альтернативного сырья. Закупщики обращают внимание на баррели из Западной Африки, Америки и стран Персидского залива, несмотря на напряженность в регионе из-за конфликта между США и Ираном.

Изменение структуры закупок происходит на фоне ожидаемого роста спроса внутри Индии. Нефтеперерабатывающие заводы завершают плановое техническое обслуживание оборудования, что позволит им в ближайшее время существенно увеличить объемы производства.

Падение объемов импорта и экстренные закупки

По данным старшего менеджера по моделированию аналитической компании Kpler Сумита Ритолии, в этом месяце импорт российской нефти в Индию упадет примерно до 2 млн баррелей в день. Это существенное снижение по сравнению с июльским пиком в 2,8 млн баррелей.

Эксперт объясняет это нормализацией рынка после активных закупок, падением доступности российского экспорта и усилением конкуренции за сырье со стороны Китая. В то же время аналитики ожидают, что в дальнейшем поставки из РФ в Индию стабилизируются чуть выше отметки в 2 млн баррелей в день.

На фоне этой ситуации самый большой НПЗ страны Indian Oil Corp. уже объявил серию тендеров на закупку нефти из Америки и Персидского залива. К срочным соглашениям о покупке нероссийского сырья на этой неделе также присоединились компании Hindustan Petroleum Corp. и Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.

Влияние украинских ударов на экспорт РФ

Ситуацию на мировом рынке дополнительно усложняют конфликт на Ближнем Востоке и война, развязанная Россией против Украины. Волны ударов украинских беспилотников по российским НПЗ и черноморским портам повлекли за собой дефицит горючего внутри РФ и помешали Москве перенаправить сырую нефть на внешние рынки.

По данным отслеживания танкеров, за последние четыре недели общий зарубежный экспорт нефти из России упал до 3,5 млн баррелей в день по сравнению с июльским максимумом более 4 млн баррелей.

Напомним, Reuters сообщило, что мировые цены на нефть за последние сутки снизились примерно на 3%. Такая тенденция наблюдается уже несколько дней.

Отметим, что Китай стремительно увеличивает закупки российской нефти для замены поставок с Ближнего Востока. Это приводит к нехватке сырья в Индии и может привести к острому дефициту топлива во всей Азии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Индия Нафта Война в Украине
Новости
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут