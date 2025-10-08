ua en ru
В Индии начались военные учения совместно с Россией

Россия, Индия, Среда 08 октября 2025 08:35
В Индии начались военные учения совместно с Россией Иллюстративное фото: Индия проводит крупные военные учения с участием российских войск (facebook com mod mil rus)
Автор: Никончук Анастасия

Россия и Индия начали очередной этап совместных военных учений, направленных на укрепление взаимодействия и обмен опытом в сфере борьбы с терроризмом. Маневры проходят в индийском штате Раджастхан и продлятся до середины октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

На полигоне Махаджан стартовали российско-индийские военные учения Indra 2025, которые, продлятся до 15 октября. Как сообщили в Министерстве обороны России, основная цель маневров — совершенствование совместных действий в рамках контртеррористических операций и повышение уровня взаимодействия между подразделениями двух стран.

"Главной задачей учений является отработка слаженности подразделений обеих стран в борьбе с терроризмом, включая совершенствование тактики антитеррористических операций. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости и обмену передовым опытом в контексте современных военных действий", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Возможный визит Путина в Индию

По информации СМИ, российский лидер может посетить Индию 5–6 декабря. Предполагается, что он проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. О готовящемся визите стало известно еще в августе, когда советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал находился с рабочим визитом в Москве, однако тогда точные даты встречи не раскрывались.

Контекст и значение учений

Совместные военные тренировки серии Indra проводятся с 2003 года и направлены на укрепление стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели. Несмотря на международное давление, Индия продолжает сохранять военные контакты с Россией, используя их для обмена опытом и повышения уровня совместимости армий в различных сценариях боевых действий.

Напоминаем, что индийские государственные нефтеперерабатывающие компании начали переходить на расчеты в юанях за российскую нефть. По данным источников, трейдеры, работающие с российскими поставками, потребовали проводить оплату именно в китайской валюте. В частности, крупнейшая государственная компания Indian Oil Corp уже рассчиталась в юанях за несколько партий сырья из России.

Отметим, что Индия ведет переговоры с Россией о покупке ещё пяти зенитно-ракетных комплексов С-400, расширяя первоначальный контракт, заключенный в октябре 2018 года на поставку первых пяти систем.

