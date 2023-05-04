В Индии неизвестная компания перевозит российскую нефть, - FT

По данным издания, за последние 18 месяцев из обычного торгового центра Neptune Magnet Mall в Мумбаи вырос гигант международных нефтяных перевозок. С момента российского вторжения в Украину указанная компания купила больше нефтяных танкеров, чем кто-либо другой. Это позволило ей превратиться в одного из крупнейших мировых судовладельцев.

В 2021 году Gatik Ship Management имела в собственности только два танкера-химовоза. А уже к апрелю она приобрела флот из 58 судов общей стоимостью 1,6 млрд долларов, по оценкам экспертов по судоходству VesselsValue.

Однако происхождение и собственность бизнеса остаются загадкой, а его корпоративная документация мизерна. Группа была зарегистрирована как экспортер в Индии 31 марта этого года, но не появляется в официальном корпоративном реестре Индии, отмечает FT.

Удалось выяснить, что Gatik делит адрес в торговом центре с зарегистрированной в Мумбаи компанией Buena Vista Shipping. Это еще одна малоизвестная компания, которая два года назад сообщила о своих активах на сумму чуть более 100 тысяч долларов США.

Кто является владельцем Buena Vista Shipping и кто финансировал стремительное расширение флота Gatik – на самом деле неизвестно. Однако судоходные брокеры, аналитики и сырьевые трейдеры подозревают связь с ее крупнейшим клиентом – российским нефтяным гигантом "Роснефть".

Свой флот Gatik использовал преимущественно для транспортировки нефти из России в порты Индии. Financial Times провели анализ данных аналитической компании Kpler, показавший, что индийская группа отгрузила не менее 83 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов. Этого количества достаточно, чтобы удовлетворить общий спрос на нефть в Великобритании в течение более двух месяцев. Более половины из них поступило от "Роснефти".

"После западных санкций было неизбежно, что российские нефтяные компании захотят заняться судоходством, и я думаю, что Gatik является ярким примером происходящего. Компания в стране, которая считается дружественной к российскому государству, появляется из ниоткуда, покупает огромное количество танкеров менее чем через год и обслуживает почти исключительно российские поставки", - сказал руководитель отдела анализа нефти в Kpler Виктор Катона.