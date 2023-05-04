В Індії невідома компанія перевозить російську нафту, - FT

За даними видання, за останні 18 місяців зі звичайного торгового центру Neptune Magnet Mall в Мумбаї виріс гігант міжнародних нафтових перевезень. З моменту російського вторгнення в Україну вказана компанія купила більше нафтових танкерів, ніж будь-хто інший. Це дозволило їй перетворитись на одного з найбільших світових судновласників.

У 2021 році Gatik Ship Management мала у власності лише два танкери-хімовози. А вже до квітня вона придбала флот з 58 суден загальною вартістю 1,6 млрд доларів, за оцінками експертів з судноплавства VesselsValue.

Проте походження та власність бізнесу залишаються загадкою, а його корпоративна документація є мізерною. Група була зареєстрована як експортер в Індії 31 березня цього року, але не з'являється в офіційному корпоративному реєстрі Індії, наголошує FT.

Вдалось з'ясувати, що Gatik ділить адресу в торговому центрі з зареєстрованою в Мумбаї компанією Buena Vista Shipping. Це ще одна маловідома компанія, яка два роки тому повідомила про свої активи на суму трохи понад 100 тисяч доларів США.

Хто є власником Buena Vista Shipping і хто фінансував стрімке розширення флоту Gatik - насправді не відомо. Однак судноплавні брокери, аналітики та сировинні трейдери підозрюють зв'язок з її найбільшим клієнтом - російським нафтовим гігантом "Роснєфть".

Свій флот Gatik використовував переважно для транспортування нафти з Росії до портів Індії. Financial Timesпровели аналіз даних аналітичної компанії Kpler, який показав, що індійська група відвантажила щонайменше 83 млн барелів російської нафти і нафтопродуктів. Цієї кількості достатньо, щоб задовольнити загальний попит на нафту у Великій Британії протягом більш ніж двох місяців. Більш ніж половина з них надійшло від "Роснєфті".

"Після західних санкцій було неминуче, що російські нафтові компанії захочуть зайнятися судноплавством, і я думаю, що Gatik є яскравим прикладом того, що відбувається. Компанія в країні, яка вважається дружньою до російської держави, з'являється з нізвідки, купує величезну кількість танкерів менш ніж за рік і обслуговує майже виключно російські поставки", - сказав керівник відділу аналізу нафти в Kpler Віктор Катона.