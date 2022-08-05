ua ru
Пт, 05 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Індія перевірила свої супутники на випадок виникнення збройних конфліктів

Новость на русском →
Нью-Делі, П'ятниця 05 серпня 2022 17:52
Індія перевірила свої супутники на випадок виникнення збройних конфліктів Фото: Індія перевірила на навчання супутникову систему (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія Індії провела навчання, в ході яких військові перевірили можливості супутникової системи на випадок виникнення збройних конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Військові зазначили, що аналізують війну в Україні як приклад використання супутникового зв'язку. Навчання під кодовою назвою "Skylight" провели з 25 по 29 липня.

"Ми повинні використовувати космічні можливості для підтримки різноманітних військових операцій. Північні кордони з Китаєм є першочерговою зоною занепокоєння", - заявив один із чиновників індійської армії.

Зазначається, що військові Індії використовують кілька супутників організації космічних досліджень (ISRO). До них підключені сотні комунікаційних терміналів різних типів.

"У війні нового часу космос буде критично важливою сферою, і це впливатиме на результат військових операцій", - сказав генерал-лейтенант Вінод Бхатія.

Варто зазначити, що між Індією та Китаєм точиться багаторічний конфлікт навколо регіону Ладакх. У 1962 році між країнами сталася коротка війна, під час якої загинули декілька тисяч військових. З того часу Індія вважає, що Китай окупував її північні райони (близько 38 тисяч квадратних метрів).

Нагадаємо, що нещодавно конфлікт між Китаєм та США навколо Тайваню загострився через візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на острів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Військові навчання
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз