Индия потребовала от России увеличить скидки на нефть в пять раз, - Reuters

Индия, Четверг 11 сентября 2025 11:12
Индия потребовала от России увеличить скидки на нефть в пять раз, - Reuters Фото: Индия потребовала от Москвы увеличить скидку на нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индийские импортеры российской нефти требуют от продавцов более значительных скидок из-за роста рисков торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Покупатели заявили, что скидка должна расшириться до примерно 10 долларов за баррель к цене Brent, чтобы соответствовать ценовому потолку. Банки ужесточили проверки из-за разногласий между политикой США и ЕС по российской нефти. Для сравнения, в сентябре скидки составляли всего 2-3 доллара за баррель.

Некоторые российские продавцы заявили, что требования индийцев слишком велики. По их словам, часть октябрьских поставок может уйти в Китай, что приведет к сокращению объемов для Индии.

Снижение поставок в октябре

По данным источника, знакомого с графиком отгрузок, в октябре объем поставок российской нефти в Индию составит около 1,4 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в августе это было 1,5 млн баррелей, а в сентябре - 1,6 млн баррелей.

Окончательные цифры станут известны после завершения переговоров в ближайшие две недели. При этом даже скидка в 10 долларов не позволит опустить цену ниже нового потолка ЕС и Великобритании в 47,60 доллара за баррель.

Разногласия в политике санкций

С 1 октября ЕС снизил потолок цен для российской нефти с 60 до 47,60 доллара. Страховые и транспортные услуги западных компаний разрешены только при соблюдении этого уровня. США не поддержали это решение. На прошлой неделе Brent торговался по 67 долларов за баррель.

Еврокомиссия намерена в будущем добиться согласования нового потолка цен со всеми странами G7. По словам представителя Еврокомиссии, ограничение сохраняет актуальность, так как западные перевозчики по-прежнему участвуют в транспортировке российской нефти.

"Растущий разрыв в санкционной политике по нефти будет усиливать путаницу для участников рынка и ослаблять соблюдение ограничений", - заявил Том Ботон из консалтинговой компании S-RM.

Россия активно использует так называемый теневой флот - танкеры с российскими связями и страховкой, оформленной внутри страны. Такие перевозки не подпадают под действие потолка цен.

Уклонение от ограничений

Российские компании с 2022 года успешно обходят ценовые ограничения, используя собственный флот или подделку документов, говорят трейдеры и аналитики. Слабый контроль над санкциями побуждает участников рынка игнорировать запреты, не опасаясь наказания.

"Ограничения по ценам будут препятствием для российских трейдеров, но не представляют серьезной угрозы", - отметил партнер консалтинговой фирмы PRISM Strategic Intelligence Бенджамин Годвин. "США и ЕС могли бы нанести серьезный удар по нефтегазовой отрасли России, но это вызвало бы сильные потрясения в мировой экономике", - добавил он.

Роль США и тарифы Трампа

Разногласия между США и ЕС по поводу экспорта российской нефти в Индию приведут к сокращению поставок в октябре, считают аналитики. После вторжения России в Украину страны G7 ввели санкции и запретили страхование и морские перевозки нефти дороже ценового потолка.

Ограничения были направлены на снижение доходов России при сохранении поставок, чтобы не допустить скачка цен. Эта схема фактически стимулировала Индию и Китай покупать нефть со скидкой.

Однако президент США Дональд Трамп изменил подход. Он потребовал от Индии полностью отказаться от закупок российской нефти и, получив отказ, повысил тарифы на индийский экспорт в США до 50%. Таким образом Трамп использует торговое давление, чтобы заставить Москву пойти на мир в Украине.

"Координация санкций между США и другими странами G7 фактически разрушилась при администрации Трампа", - заявил глава геополитического отдела Energy Aspects Ричард Бронз.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС рассматривает ускоренный отказ от российских энергоресурсов в рамках новых санкций. В Вашингтоне уже проходят переговоры с участием спецпредставителя ЕС по санкциям.

