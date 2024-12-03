Индия отказывается российского оружия в пользу новейших разработок США, - Bloomberg

Индия резко сократила заказы на военное оборудование у России и теперь закупает больше у западных поставщиков. Это является существенным изменением политики для страны, традиционно зависящей от оружия из Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Планы Индии и России по совместной разработке и производству вертолетов и современных истребителей были отложены некоторое время назад, сообщили агентству высокопоставленные индийские чиновники.

Отдельное предложение об аренде атомной подводной лодки с России для обучения индийского экипажа также вряд ли будет реализовано, заявили они, отметив, что южноазиатская страна строит собственные суда. Два военных корабля и батареи для противоракетного щита, которые были заказаны до войны против Украины, являются единственными невыполненными позициями, которые Нью-Дели еще не получил от Москвы.

Индия, крупнейший в мире импортер оружия, покупает все меньше и меньше у России. Только 36% импорта оружия в Индию поступило из России в прошлом году, что ниже 76% в 2009 году, согласно мартовскому отчету Стокгольмского международного института исследований мира.

Действия Индии по отказу от российского оружия подчеркивают усилия премьер-министра Нарендры Моди по неуклонному сокращению своей зависимости от Москвы, в то время как его правительство продолжает покупать дешевые энергоносители у России и оказывать дипломатическую поддержку Владимиру Путину. В то же время Индия приблизилась к оборонной орбите США, обеспечив якорь для отношений как раз тогда, когда Дональд Трамп вступает в должность, угрожая более высокими тарифами.

Закупки в США

Отказ Нью-Дели от России помог поставщикам из США. По данным SIPRI, Индия теперь больше покупает у западных компаний и пытается создавать свое оружие при поддержке США и Франции. За последние два десятилетия Вашингтон ослабил ограничения, запрещающие развивающимся странам получать доступ к передовым технологиям.

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, с 2018 года Индия заключила контракты на сумму около 20 млрд долларов на продукцию, произведенную в США. В октябре эта южноазиатская страна дала зеленый свет сделке на сумму более 3 млрд долларов на поставку 31 беспилотника большой дальности, произведенного американским оборонным гигантом General Atomics.

Государственная компания Индии Hindustan Aeronautics Ltd. и General Electric Co. также близки к подписанию соглашения о совместном производстве усовершенствованной версии реактивных двигателей для следующего поколения легких боевых самолетов, собщили анонимные индийские чиновники. Власти согласовали условия партнерства во время государственного визита Моди в США в прошлом году.

Дешевое российское оружие

Российское оружие часто дешевле западного. Но его нужно часто ремонтировать, что влияет на его привлекательность и делает его более дорогим в долгосрочной перспективе, сказал другой высокопоставленный индийский чиновник.

bloomberg.com

"Индия постепенно переходит на платформы западного происхождения, поскольку военные все больше привыкают к таким технологиям", - сказаал Анит Мукерджи, старший преподаватель Королевского колледжа в Лондоне, специализирующаяся на военной и внешней политике Индии.

Поворот в сторону от Москвы является определяющей чертой внешней политики Моди. Он подчеркивает усилия Индии по балансированию связей с Россией, которая продает дешевую нефть Нью-Дели, и США, которые помогают наращивать оборонное производство и добавлять рабочие места в этой южноазиатской стране.

Война в Украине ускорила сокращение Индией закупок российского оружия. Задержка в поставках противоракетных щитов является доказательством напряженных возможностей России, сказал Сушант Сингх, преподаватель южноазиатских исследований в Йельском университете.

Связи России с Китаем еще больше усложнили уравнение. "Зависимость российской оборонной промышленности от китайской электроники является проблематичной и тревожным сигналом для Индии", - сказал Мукерджи.

Несмотря на это, Нью-Дели и Москва совместно производят винтовки и ракеты в Индии, и Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком военной техники для южноазиатской страны. Однако основная часть импорта состоит из запасных частей для поддержания работоспособности устаревшего оборудования. Сюда входит все: от базовых винтовок до армейских танков и основного истребителя Индии.

"Они будут находиться в эксплуатации десятилетиями, и Индии еще долго будут нужны запасные части и боеприпасы из России", - сказал Сингх.

Флот истребителей Нью-Дели неуклонно сокращается, поскольку он сталкивается с двумя враждебными соседями - Китаем и Пакистаном. Ему также может понадобиться помощь Москвы: программа по созданию самодельных истребителей в Индии застопорилась после того, как американская GE не смогла поставить реактивные двигатели.

Кроме того, Индия по-прежнему зависит от России в плане ядерного потенциала.

"Россия остается единственной страной, которая предлагает Индии свои атомные подводные лодки", - сказал Мукерджи. "Партнерство Индии с западными странами будет неполным, пока обе стороны не найдут способ обсудить ядерные вопросы".