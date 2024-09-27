Индия отказалась покупать российский газ с попавшего под санкции проекта "Арктик СПГ 2"

"Мы не будем покупать (поставки) с проекта "Арктик СПГ 2". Мы не покупаем никаких санкционированных товаров. То, на что распространяются широкие санкции, мы не трогаем", - заявил Джайн журналистам.

Проект "Арктик СПГ 2" российской компании "Новатэк" попал под западные санкции из-за войны России против Украины. Соединенные Штаты также ввели санкции против сотен юридических и физических лиц за поддержку военных усилий России, включая компании, поддерживающие разработку проекта "Арктик СПГ 2" и его поставки СПГ.

Газ является ключом к планам Кремля по увеличению экспорта, пополнению государственной казны и финансированию его военной машины, но для этого требуется большая доля мирового рынка СПГ.

За несколько месяцев после вторжения в Украину Россия накопила теневой флот для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое в отношении сжиженного природного газа.

Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, которая приносит доходы для военной машины Кремля.