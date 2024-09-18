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Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, пока на нее нет санкций

Индия, Среда 18 сентября 2024 10:34
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Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, пока на нее нет санкций Фото: Индия продолжит покупать российскую нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индия готова продолжать закупать нефть у российских компаний, которым разрешено осуществлять такие продажи, поскольку цены на нее низки.

Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

Западные санкции против России из-за ее войны против Украины ограничили цену, которую Москва может получать за свою сырую нефть, и Индия готова покупать нефть и газ по самым низким возможным ценам у кого угодно, сказал Пури.

"Если компания не находится под санкциями, я, без сомнений, куплю у самого дешевого поставщика", - сказал он.

По его словам, европейские страны и японский бизнес закупают продукцию у России, поэтому Индия не одинока.

Индия является одним из крупнейших потребителей энергии в мире, импортируя 88% необходимой ей нефти, и Пури ожидает, что потребление энергии будет расти за счет увеличения использования природного газа и возобновляемых источников энергии.

Индия, третий по величине потребитель и импортер нефти в мире, имеет годовые мощности по переработке около 252 млн тонн или 5,04 млн баррелей в день и стремится их расширить.

Скачок мировых цен на сжиженный газ после вторжения России в Украину замедлил переход Индии на природный газ. Индия планирует увеличить потребление газа с 6% до 15% в энергобалансе к 2030 году, но скорость изменений зависит от цен.

"Если цены на газ стабилизируются и снизятся, его доля в нашем энергетическом балансе увеличится", - сказал Пури.

Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, которая приносит доходы для военной машины Кремля.

В начале 2024 года Индия перешла для украинцев в категорию враждебных стран, став в один ряд с такими странами, как КНДР, Китай и Иран.

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