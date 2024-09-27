Індія відмовилася купувати російський газ з проекту "Арктик СПГ 2", що потрапив під санкції

"Ми не купуватимемо (постачання) з проекту "Арктик СПГ 2". Ми не купуємо жодних санкціонованих товарів. Те, на що поширюються широкі санкції, ми не чіпаємо", - заявив Джайн журналістам.

Проект "Арктик СПГ 2" російської компанії "Новатек" потрапив під західні санкції через війну Росії проти України. Сполучені Штати також запровадили санкції проти сотень юридичних та фізичних осіб за підтримку військових зусиль Росії, включаючи компанії, що підтримують розробку проекту "Арктик СПГ 2" та його постачання ЗПГ.

Газ є ключем до планів Кремля щодо збільшення експорту, поповнення державної скарбниці та фінансування його військової машини, але для цього потрібна велика частка світового ринку ЗПГ.

За кілька місяців після вторгнення в Україну Росія нагромадила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зараз з'являється все більше свідчень того, що Москва почала робити те саме щодо зрідженого природного газу.

Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема, купуючи її нафту, яка приносить прибутки для військової машини Кремля.