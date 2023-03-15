Индия в январе покупала российскую нефть дороже верхнего предела, - Bloomberg

Власти Индии закупают российскую нефть несмотря на действие санкций. При этом конечная стоимость включает в себя доставку, страхование и другие расходы по прибытии в ее порты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, в январе Индия покупала российскую нефть за 79 долларов 80 центов за баррель. Эта стоимость значительно превышает цену в 60 долларов, установленную странами "Большой семерки".

Заметим, что правительство Моди не подписывалось под ограничением "Большой семерки". Поэтому он не обязан соблюдать ограничение того времени, пока не пользуется западными услугами страхования или доставки.

"И хотя источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что правительство не будет нарушать санкции - и попросило банки и трейдеров соблюдать правила, - проблема состоит в том, чтобы контролировать или обеспечивать выполнение таких обещаний", - говорится в сообщении.