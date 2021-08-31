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Індія провела перші офіційні переговори з талібами

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Нью-Делі, Вівторок 31 серпня 2021 22:06
Індія провела перші офіційні переговори з талібами Фото: Індія провела перші офіційні переговори з талібами (wikimedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Перша зустріч на офіційному рівні між дипломатичними представниками Індії та радикального руху "Талібан" відбулася 31 серпня в Катарі. Переговори пройшли в Індійському посольстві на прохання талібів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Відзначається, що посол Індії в Катарі Діпак Міттал провів переговори з главою політичного офісу талібів в Досі Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаєм. Під час зустрічі йшлося про безпеку індійських громадян, які опинилися в Афганістані.

Індійський дипломат також передав представнику талібів побоювання щодо можливого проникнення терористів на територію Індії з Афганістану.

"Представник " Талібану" запевнив посла, що ці питання будуть вирішені позитивно", - уточнює агентство.

Коментарів з боку "Талібану" про переговори з послом Індії в Катарі не послідувало.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що в України немає і бути не може відносин з талібами, оскільки ця організація у світі визнана терористичною.

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Талібан Індія Афганистан
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