Індія провела перші офіційні переговори з талібами

Перша зустріч на офіційному рівні між дипломатичними представниками Індії та радикального руху "Талібан" відбулася 31 серпня в Катарі. Переговори пройшли в Індійському посольстві на прохання талібів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Відзначається, що посол Індії в Катарі Діпак Міттал провів переговори з главою політичного офісу талібів в Досі Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаєм. Під час зустрічі йшлося про безпеку індійських громадян, які опинилися в Афганістані.

Індійський дипломат також передав представнику талібів побоювання щодо можливого проникнення терористів на територію Індії з Афганістану.

"Представник " Талібану" запевнив посла, що ці питання будуть вирішені позитивно", - уточнює агентство.

Коментарів з боку "Талібану" про переговори з послом Індії в Катарі не послідувало.