Индия продолжит закупать российскую нефть несмотря на требования Трампа, - Bloomberg

Индийские НПЗ не планируют сворачивать закупки российской нефти, несмотря на возобновление торговых переговоров с США.

Закупки продолжатся в период поставок в ноябре и декабре, хотя объемы могут быть ниже пиковых значений, наблюдавшихся в последние годы, сообщают источники.



В августе Дональд Трамп ввел 50% тариф на поставки российской нефти в Индию. Он обвинил бизнес в "наживе" и заговорил о "войне Моди". Однако это лишь временно снизило объемы закупок.

Снижение поставок и удары дронов

Поставки российской нефти в Индию упали до 1 млн баррелей в сутки к середине сентября. Это минимальный уровень почти за два года. Снижение связано как с тарифами США, так и с ударами украинских дронов по российской инфраструктуре.

Тем не менее после телефонного разговора Трампа с Нарендрой Моди, где он поблагодарил индийского премьера за "поддержку в завершении войны", давление ослабло. При наличии достаточных объемов Urals импорт снова может вырасти.

Позиция Нью-Дели

Официальные лица Индии регулярно консультируются с госкомпаниями и частными НПЗ. Однако указаний на сокращение импорта не поступало. Пересмотр стратегии возможен позже, в зависимости от прогресса торговых переговоров с США.

Многое зависит от Reliance Industries, крупнейшего покупателя российской нефти. Компания имеет долгосрочный контракт с "Роснефтью", заключенный в этом году.

Санкции и альтернативы

Индия традиционно избегает нефти из Ирана и Венесуэлы. Но вместе с Китаем она активно использует скидки на российское сырье, ограниченное ценовым потолком G7.

Европейские страны с сентября снизили лимит цены до 47,60 доллара за баррель. Однако в Индии считают этот уровень нереалистичным на фоне мировой цены Brent около 66 долларов.

Ситуация с НПЗ

Частный НПЗ Nayara Energy, частично принадлежащий "Роснефти", постепенно восстановил работу после санкций Европы. Он почти полностью перешел на нефть марки Urals.

При этом индийские компании продолжают искать альтернативы. Например, Indian Oil Corp закупает ежемесячно по одному танкеру нефти из Бразилии.