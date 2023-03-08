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Из-за санкций. Россия и Индия не могут платить в долларах по нефтяных сделках, - Reuters

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Москва, Среда 08 марта 2023 14:21
Из-за санкций. Россия и Индия не могут платить в долларах по нефтяных сделках, - Reuters Фото: Россия и Индия отказываются от доллара по нефтяных сделках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия и Индия совершают большинство нефтяных сделок не в долларах, а в других валютах. Причиной этого стали западные санкции, в том числе нефтяное эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Индия является третьим в мире импортером нефти, а РФ стала ее главным поставщиком после введения санкций ЕС за вторжение в Украину. Индия и Россия проводят нефтяные сделки в основном в рублях и дирхамах (валюте Объединенных Арабских Эмиратов).

За последние три месяца сумма сделок составила несколько сотен миллионов долларов. Это время совпадает с введением "потолка" на российскую нефть.

По данным Reuters, в мире фиксируется частичное уменьшение доминирования доллара, в то же время растет оборот других валют.

Издание также отмечает, что Россия в будущем, вероятно, не сможет ввести торговлю в дирхамах ОАЭ из-за введения западных санкций против МТС Банка. По данным СМИ, именно этот банк оказывал услуги по сделкам с Индией. Однако собеседники агентства отмечают, что недолларовые сделки поддержали также три индийских банка.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что удовлетворены эффектом "потолка" на российскую нефть.

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