Индия начала платить за российскую нефть китайскими юанями, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание напоминает, что западные санкции заставляют РФ искать альтернативу доллару для расчетов, а также изменили глобальные торговые потоки для ее главного экспорта.

Таким образом, Индия стала крупнейшим покупателем морской российской нефти. Однако встал вопрос расчетов, ставших проблематичным в условиях жестких антироссийских ограничений.

Доллар США в течение длительного времени являлся основной мировой нефтяной валютой, в частности для закупок Индией, но сейчас юань играет все более важную роль в финансовой системе России, поскольку Москва была отстранена от финансовых сетей доллара и евро из-за международных санкций.

Китай также перешел на юань для большей части импорта энергоресурсов из России, опередившей Саудовскую Аравию и ставшим крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в первом квартале этого года.

"Некоторые нефтепереработчики платят в других валютах, таких как юань, если банки не желают торговать в долларах", - сообщил Reuters источник в индийском правительстве.

Как сообщается, Indian Oil Corp, являющийся крупнейшим покупателем российской нефти в стране, в июне стал первым государственным нефтеперерабатывающим заводом, оплачивающим некоторые российские закупки в юанях.

К тому же, по меньшей мере, два из трех частных нефтеперерабатывающих заводов Индии также оплачивают часть российского импорта в юанях.

По словам источников, не удалось сразу определить, сколько российской нефти индийские нефтепереработчики купили за юани, хотя Indian Oil заплатила в юанях за несколько партий.

Рост платежей в юанях дал толчок усилиям Пекина по интернационализации своей валюты, а китайские банки способствуют ее использованию именно для торговли российской нефтью.

Ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

По данным Reuters, рост импорта российской нефти в Индию достиг рекордного уровня около 1,95 млн баррелей в сутки в мае, что привело к сокращению закупок в Ираке и Саудовской Аравии.