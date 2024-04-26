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Индия вновь начала принимать подсанкционные танкеры с нефтепродуктами РФ, - Reuters

Индия, Пятница 26 апреля 2024 17:06
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Индия вновь начала принимать подсанкционные танкеры с нефтепродуктами РФ, - Reuters Архивное фото: Индия после паузы начала принимать подсанкционные танкеры (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Подсанкционное судно "Совкомфлота" слило мазут в порту на западе Индии. Страна снова начала принимать танкеры РФ после кратковременного перерыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно "СКФ Балтика" перевозит 90 тысяч тонн мазута для оператора крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Джамнагаре Reliance Industries. Источники издания уверяют, что судно покинет порт в пятницу после полной разгрузки.

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы, включая Reliance, начали опасаться принимать грузы от кораблей "Совкомфлота" после того, как 23 февраля США ввели санкции против российского судоходного гиганта.

Однако во время визита в Индию в начале этого месяца официальные лица США отметили, что Вашингтон хочет стабильной мировой поставки нефти и не просили Индии сократить импорт российской нефти. Еще один танкер "Владимир Тихонов" должен прибыть в Индию на следующей неделе с российской нефтью.

Индийская компания Reliance преимущественно покупает российскую нефть, но также импортирует мазут для переработки в своей установке коксования для производства очищенного топлива. Источники издания указывают, что новые индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют принимать российские нефтяные грузы, загруженные на суда "Совкомфлота".

Санкции против российской нефтяной отрасли

Страны Запада ввели ряд ограничений, в том числе и потолок цен на нефть, в отношении России, чтобы снизить ее доход. Однако Кремль продолжает обходить ограничения, продавая нефть и нефтепродукты в Индию.

Недавно Bloomberg писало, что РФ начала продавать сорт нефти Urals по 75 долларов за баррель. Это на четверть дороже потолка цен на нефть.

А вчера стало известно, что Индия предоставила разрешение на морское страхование четырем российским фирмам, что позволит Кремлю быть менее зависимым от услуг западных компаний.

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