Індія перекидає авіаційне паливо на військові бази

За кілька днів до авіаудару Індії по Пакистану було здійснено таке ж перекидання палива

В индийские воинские гарнизоны и авиабазы в штате Джамму и Кашмир движутся 500 автоцистерн с топливом для военной техники и заправки самолетов после перестрелки на границе Индии и Пакистана. Об этом в сообщила газета The Times of India.

Издание пишет, что за несколько дней до авиаудара Индии по Пакистану была осуществлена такая же переброска топлива.

Сегодня утром Пакистан обстрелял из минометов населенные пункты в индийском штате Джамму и Кашмир. Со стороны Индии был ответ. Перестрелка продолжалась около часа.

Отметим, Индия привела армию в полную боеготовность в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пакистаном. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил двух индийских пилотов. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям".

В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Но в Пакистане заявили, что этого был не их самолет. Они заявили, что в тот день не задействовали истребители F-16.

Отметим, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.