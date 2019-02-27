Індія і Пакистан закрили повітряний простір після авіаударів

Пакистан терміново призупинив внутрішні та міжнародні рейси в аеропорти

Воздушное пространство над приграничными областями Индии и Пакистана закрыто для транзитных международных рейсов после авиаударов. Об этом сообщает агентство ANI.

Пакистан срочно приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота. В свою очередь власти Индии закрыли воздушное пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Напомним, что сегодня ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство Индии. Пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир. Также РБК-Украина опубликовало видео с места двух авиаударов.

Отметим, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих. Как сообщалось, в Кашмире террористы атаковали колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад".