Индия пытается убедить Китай и Россию поддержать заявление G20 о войне в Украине, - СМИ

Индия пытается убедить Россию и Китай согласиться с консенсусом и поддержать заявление G20 о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что в настоящее время прилагаются усилия по преодолению разногласий накануне встречи министров иностранных дел G20.

"На встрече министров финансов и глав центральных банков G20 в минувшие выходные не удалось достичь консенсуса по описанию российской агрессии против Украины", - говорится в материале.

Это заставило Индию опубликовать резюме главы вместо традиционного совместного коммюнике. Россия и Китай возражали против использования слова "война".

На брифинге перед встречей министр иностранных дел Индии Винай Кватра сказал, что война России против Украины будет частью обсуждения. Однако Индия не может решать результат встречи министров иностранных дел. Индия поддерживает окончательное заявление на прошлогоднем саммите лидеров в Индонезии.

Всего за несколько часов до встречи МИД России обвинил США и Европейский союз в "терроризме и подстрекательстве к агрессии в Украине", намекая на трудности, с которыми столкнется Индия.

"Мы надеемся, что международное сообщество играет конструктивную роль в деэскалации ситуации и содействии политическому урегулированию кризиса", - заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

На саммите в ноябре 2022 года в совместной декларации упоминалась "война в Украине", а не "война России против Украины". Это делалось для того, чтобы ее подписали как можно больше лидеров G20.