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Боррель надеется на осуждение войны России против Украины на саммите G20

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Среда 01 марта 2023 12:56
Боррель надеется на осуждение войны России против Украины на саммите G20 Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министры иностранных дел стран G20 на саммите в Индии должны осудить войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эту войну необходимо осудить", - заявил главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель СМИ в Индии на встрече представителей G20.

"Я надеюсь, я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы вынудить Россию понять, что эту войну нужно закончить", - добавил он.

При этом источник в ЕС сообщил изданию, что делегация Евросоюза не поддержит заявление на встрече G20, если оно не будет включать осуждение войны.

Эти комментарии прозвучали несколько часов спустя после того, как Россия заявила, что считает G20 престижным форумом, "где должны приниматься сбалансированные консенсусные решения в интересах всего человечества".

Напомним, война РФ против Украины станет важной частью обсуждений на встрече глав МИД G20, но Индия уверена, что экономические проблемы, созданные войной, получат не меньшее внимание.

РБК-Украина также сообщало, что все члены G20 согласились решительно осудить войну против Украины, кроме РФ и Китая.

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G20 Евросоюз Жозеп Боррель
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