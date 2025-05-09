Индия набирает резервистов на фоне обострения с Пакистаном, - СМИ

Военные действия между Индией и Пакистаном

Во второй половине апреля в индийской части Кашмира боевики атаковали группу туристов, после чего Индия обвинила Пакистан в причастности к теракту. Это привело к эскалации конфликта: в ночь на 7 мая страны обменялись ракетными ударами, в результате чего были погибшие и раненые.

Как сообщает CNN, тогда между Индией и Пакистаном состоялся масштабный воздушный бой, который стал одним из самых масштабных и самых длинных в современной истории - в нем участвовали около 125 боевых самолетов.

Также сообщалось, что вчера ночью в Индии прогремели взрывы вблизи аэропорта якобы в результате ракетной атаки со стороны Пакистана.

Подробнее об обострении между Пакистаном и Индией, об обмене ударами между ними, и может ли между странами начаться ядерная война, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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