Индия не хочет, чтобы на G20 обсуждали новые санкции против России, - Reuters
Индия не хочет, чтобы G20 обсуждала дополнительные санкции в отношении России за ее вторжение в Украину во время годового председательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На полях встречи G20 в Индии финансовые лидеры стран G7 встретятся 23 февраля. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщал, что будут обсуждаться новые санкции против РФ.
Официальные лица, принимающие непосредственное участие в состоявшейся на этой неделе встрече министров финансов и глав центральных банков G20, заявили, что будут обсуждаться экономические последствия войны, но Индия не желает рассматривать дополнительные ограничения против России.
"Индия не заинтересована в обсуждении или поддержке каких-либо дополнительных санкций в отношении России во время G20. Существующие санкции против России повлияли на мир", - заявил индийский дипломат на условиях анонимности.
Другой чиновник сказал, что санкции не являются вопросом G20. По его словам, G20 является экономическим форумом для обсуждения вопросов роста благосостояния стран.
Напомним, что министр финансов США Джанет Йеллен отправится в Индию на финансовые встречи G20. На них будут обсуждаться усиление поддержки Украины.
Группа из десяти стран-членов ЕС призвала к более решительным действиям, чтобы остановить закупку Россией военных запчастей из-за подставных компаний в соседних странах и уклонения от западных санкций.
Также сообщалось, что Индия стала самым большим покупателем российской нефти Urals.
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