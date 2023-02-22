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Індія не хоче, щоб на G20 обговорювали нові санкції проти Росії, - Reuters

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Середа 22 лютого 2023 16:36
Індія не хоче, щоб на G20 обговорювали нові санкції проти Росії, - Reuters Фото: Індія не хоче, щоб на G20 обговорювали нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Індія не хоче, щоб G20 обговорювала додаткові санкції щодо Росії за її вторгнення в Україну під час річного головування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На полях зустрічі G20 в Індії фінансові лідери країн G7 зустрінуться 23 лютого. Міністр фінансів Японії Сюн'їті Судзукі повідомляв, що обговорюватимуться нові санкції проти РФ.

Офіційні особи, які беруть безпосередню участь у зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків G20, що відбудеться цього тижня, заявили, що обговорюватимуться економічні наслідки війни, але Індія не бажає розглядати додаткові обмеження проти Росії.

"Індія не зацікавлена в обговоренні або підтримці будь-яких додаткових санкцій щодо Росії під час G20. Існуючі санкції проти Росії вплинули на світ", - заявив індійський дипломат на умовах анонімності.

Інший чиновник сказав, що санкції не є питанням G20. За його словами, G20 є економічним форумом для обговорення питань зростання добробуту країн.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Джанет Єллен вирушить до Індії на фінансові зустрічі G20. На них обговорюватиметься посилення підтримки України.

Група з десяти країн-членів ЄС закликала до більш рішучих дій, щоб зупинити закупівлю Росією військових запчастин через підставні компанії у сусідніх країнах та ухилення від західних санкцій.

Також повідомлялось, що Індія стала найбільшим покупцем російської нафти Urals.

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