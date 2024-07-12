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Индия готовится подписать долгосрочное соглашение с РФ об импорте нефти, - Reuters

Фото: Индия может подписать соглашение об импорте нефти из России (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Индийские государственные нефтеперерабатывающие предприятия ведут совместные переговоры с Москвой о долгосрочном соглашении по импорту нефти из РФ. Условия еще согласовываются сторонами.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Среди вопросов, которые должны быть согласованы индийской и российской сторонами, в частности - валюта платежа для импорта.

По словам источника Reuters в правительстве, осведомленном о развитии событий, такие "общие переговоры государственных переработчиков с Россией уже ведутся".

В публикации западного агентства также указывается, что индийские частные нефтеперерабатывающие компании Nayara Energy и Reliance Industries (RELI.NS) уже подписали срочные соглашения по импорту российской нефти. Следует напомнить, что Nayara частично принадлежит российской нефтяной компании "Роснефть".

Между тем, источник Reuters рассказал, что индийские частные нефтепереработчики могут присоединиться к переговорам со своими государственными аналогами позже.

Издание приводит слова собеседника о том, что Нью-Дели нужны "предсказуемые и стабильные" поставки нефти, поскольку Индия расширяет свои нефтеперерабатывающие мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо.

Поставка российской нефти в Индию

РФ является главным поставщиком нефти в Индию, и третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире.

Нью-Дели стало крупнейшим покупателем российской морской нефти, которая продается со скидкой на фоне западных санкций из-за войны России против Украины.

Визит Моде в Москву.

Напомним, 8 июля премьер-министр Индии Нарендру Моди приехал с визитом в Москву. Ранее сообщалось, что Моди будет добиваться скорейшего освобождения индейцев из российской армии на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также, находясь в Москве, премьер Индии выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине.

Добавим, что во время недавнего визита Моде в Москву Нью-Дели стремилось заключить энергетические соглашения с "Роснефтью".

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