Сильна спека зменшить урожай пшениці в Індії вдвічі, посиливши світовий дефіцит, - Bloomberg

Надзвичайно рання та сильна весняна спека буквально випалила пшеничні поля в Індії, що майже вдвічі знизить урожайність зернових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання уточнює, що температура повітря в Індії у березні підскочила до найвищого рівня за всю історію спостережень, починаючи з 1901 року. Подекуди денна температура досягала +46,5 градусів.

Це призвело до скорочення врожаю пшениці в критичний період зростання вдвічі: фермери та місцева влада оцінюють зниження врожайності на 30-50%.

Раніше міністерство продовольства та торгівлі країни прогнозувало, що Індія експортує до 15 млн тонн пшениці цього фінансового року, що є рекордно високим показником. А ще це вдвічі більше, ніж минулого року. Але ці плани тепер можуть зірватися.

Варто зазначити, що індійське зерно могло б частково компенсувати його глобальний дефіцит через війну, розв'язану Росією проти України, проте зараз це – під питанням.