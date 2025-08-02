Индия больше не будет покупать нефть у России, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о якобы планах Индии больше не покупать российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства журналистам.
"Я так понимаю, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Это то, что я слышал, но я не знаю, правда это или нет, но это хороший шаг. Посмотрим что будет дальше", - сказал Трамп.
Согласно информации агентства Reuters, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии на прошлой неделе временно приостановили закупку нефти из России. Решение было обусловлено уменьшением скидок на российскую нефть, а также угрозами Трампа ввести санкции.
Хотя основными импортерами российского сырья в Индии остаются частные гиганты Reliance Industries и Nayara Energy, именно государственные нефтеперерабатывающие заводы обеспечивают более 60% общих перерабатывающих мощностей страны.
Издание Bloomberg сообщило, что у побережья Индии простаивают по меньшей мере четыре танкера с российской нефтью.
31 июля президент США Дональд Трамп ввел пошлины для более 40 стран мира. Размер пошлины для Индии составляет 26%.
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