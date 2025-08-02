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Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Индия больше не будет покупать нефть у России, - Трамп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о якобы планах Индии больше не покупать российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства журналистам.

"Я так понимаю, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Это то, что я слышал, но я не знаю, правда это или нет, но это хороший шаг. Посмотрим что будет дальше", - сказал Трамп.

Отказ Индии от российской нефти

Согласно информации агентства Reuters, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии на прошлой неделе временно приостановили закупку нефти из России. Решение было обусловлено уменьшением скидок на российскую нефть, а также угрозами Трампа ввести санкции.

Хотя основными импортерами российского сырья в Индии остаются частные гиганты Reliance Industries и Nayara Energy, именно государственные нефтеперерабатывающие заводы обеспечивают более 60% общих перерабатывающих мощностей страны.

Издание Bloomberg сообщило, что у побережья Индии простаивают по меньшей мере четыре танкера с российской нефтью.

31 июля президент США Дональд Трамп ввел пошлины для более 40 стран мира. Размер пошлины для Индии составляет 26%.

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