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Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 06:50
Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Візи будуть заморожені до 15 квітня

Індія призупинила на місяць усі туристичні візи на тлі поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Зазначається, що обмеження стосуються усіх наявних віз, окрім дипломатичних, офіційних, віз ООН та міжнародних організацій, робочих та проектних. Візи будуть заморожені до 15 квітня.

Це рішення набуває чинності о 12:00 13 березня 2020 року.

"Будь-який іноземний громадянин, який має намір подорожувати до Індії з вагомих причин, може звернутися до найближчої індійської дипломатичної місії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що влада Туреччини приймає необхідні заходи по запобіганню поширення коронавіруса Covid-19. Туроператорам і готелям рекомендували перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

РБК-Україна писало, що індійські медики визначили зараження новим коронавірусом у 3-річної дитини з штату Керала, яка стала наймолодшим пацієнтом з цим захворюванням в країні.

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