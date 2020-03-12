Индия аннулировала все туристические визы из-за коронавируса

Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Визы будут заморожены до 15 апреля

Индия приостановила на месяц все туристические визы на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что ограничения касаются всех имеющихся виз, кроме дипломатических, официальных, виз ООН и международных организаций, рабочих и проектных. Визы будут заморожены до 15 апреля.

Это решение вступает в силу в 12:00 13 марта 2020 года.

"Любой иностранный гражданин, который имеет намерение путешествовать в Индию по весомымам причин, может обратиться в ближайшую индийскую дипломатическую миссию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Турции принимают необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса Covid-19. Туроператорам и отелям рекомендовали перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

РБК-Украина писало, что индийские медики определили заражение новым коронавирусом у 3-летнего ребенка из штата Керала, которая стала самым молодым пациентом с этим заболеванием в стране.